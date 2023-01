Landeck startet nachhaltig mobil und digital ins neue Jahr

Landeck – Er ist einer der tourismusintensivsten Bezirke des Landes. Als die Wirtschaftskammer Tirol am vergangenen Freitag zum jährlichen Neujahrsempfang in den Bezirk Landeck lud, stand unter anderem der Fachkräftemangel im Zentrum der Gespräche. Mehrere Initiativen sollen hier im neuen Jahr Abhilfe schaffen. So soll etwa das tirolweit einzigartige Gütesiegel „Ja! Hier arbeite ich gern“ Betriebe in ihrer Arbeitgeberrolle fördern. Zudem wurde das Saisonnierkontingent für den Bezirk erhöht: Weitere 84 Anträge könnten nun bewilligt werden, erklärte Bezirksstellenobmann Michael Gitterle. „Dennoch werden die Unternehmen in naher Zukunft nicht ohne zusätzlichen qualifizierten Zuzug auskommen“, fügte er hinzu.