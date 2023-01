Außerfernerin Anna Saurer (23) mit dem Zuckerbäcker Award ausgezeichnet

Wien, Breitenwang – Die Außerfernerin Anna Saurer sammelt in ihrer Berufssparte gerade eine Auszeichnung nach der anderen. Ihre neueste Prämierung ist der „Zuckerbäcker Award – Vienna Cake Master 2023“, der am vergangenen Wochenende beim Wiener Zuckerbäckerball in der Hofburg vergeben wurde. 15 ZuckerbäckerInnen aus ganz Österreich hatten Schaustücke dafür eingereicht, besser gesagt zum Ball mitgebracht. Die inzwischen in Wien lebende und im bekannten Café Central arbeitende Breitenwangerin erhielt schließlich mit ihrer blumigen Schokokreation den Zuschlag.