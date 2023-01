Junge Eishockey-Cracks mit Begeisterung und viel Talent

Ehrwald – „Trainer, Trainer“, stupst ein Knirps aufgeregt seinen Betreuer an, „komm’ ich noch einmal dran?“ „Ja“, meint der, „einen Wechsel gibt’s noch in diesem Match.“ Ein wenig beruhigt wendet sich der Bub wieder dem Geschehen auf dem Eis zu und wartet ungeduldig auf das Ertönen der Sirene, das den Tausch der Linien markiert. Und schon stürmt er los.

Am Sonntagvormittag ging im Ehrwalder Gaisbachstadion das fünfte von sieben Turnieren der U9-Spieler aus dem gesamten Oberland über die Bühne. Ehrensache, dass sich die Ehrwalder Spieler der Kampfmannschaft der SPG Ehrwald/Imst auch am Tag nach dem Oberland-Derby in Silz bei dieser Veranstaltung voll einbringen. „Es ist das erste Nachwuchsturnier in Ehrwald seit sieben Jahren“, erklären Benedikt Guem und Philip Schneeberger, die sich seit ein paar Jahren um den doch mühsamen Wiederaufbau der Nachwuchsmannschaften kümmern.