Unterricht einmal anders: Tipps für mehr Sicherheit

Alpbach – Was ist wichtig und was muss man beachten, bevor man in einen Hang einfährt? Ab wie viel Grad Neigung wird es gefährlich und welche Ausrüstung muss ich beim Freeriden dabeihaben? All diese Fragen waren Bestandteil eines Workshops am Wiedersberger Horn. 22 Schüler sowie zwei Lehrpersonen der Musikmittelschule Wildschönau erhielten von Markus Kogler die Antworten darauf.