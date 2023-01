Juwelendiebstahl-Prozess von Dresden: Geständnisse erwartet

Vier der sechs Angeklagten stimmten dem Deal zu und kündigten für Dienstag Erklärungen an. "Das Gericht rechnet damit, dass Geständnisse abgegeben werden", sagte ein Sprecher des Landgerichts. Ein Beschuldigter streitet seine Beteiligung an dem spektakulären Einbruch ab und verweist auf ein Alibi. Wie sich der sechste Angeklagte verhalten wird, ist noch unklar.

Der Einbruch in das sächsische Schatzkammermuseum am 25. November 2019 war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland und machte auch international Schlagzeilen. Zwei Täter drangen über ein unbemerkt Tage zuvor präpariertes Fenster ins Residenzschloss ein, schlugen mit einer Axt Löcher in die Vitrine mit den prächtigsten Preziosen und rissen heraus, was sie zu fassen bekamen. Das Ganze dauerte nur wenige Minuten, als die Polizei eintraf, waren Diebe samt Beute verschwunden.