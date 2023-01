Brady mit Bucs gegen Cowboys ausgeschieden, Zukunft des Superstars offen

Zur Halbzeit war es bereits 18:0 für die Texaner um Quarterback Dak Prescott gestanden. Dallas ärgerte sich einzig über eine Rekordzahl vergebener Extra-Punkte und tritt in der Divisional-Runde am Sonntag in San Francisco gegen die 49ers an. Prescott hatte im Gegensatz zu Brady einen starken Abend, warf vier Pässe für Touchdowns und erlief zudem einen weiteren.

Für Brady und die Bucs ist eine enttäuschende Saison dagegen vorbei, über einen Abschied des siebenfachen Super-Bowl-Siegers wird seit längerem spekuliert. Auch ein Karriereende des 45-Jährigen ist nicht völlig ausgeschlossen. Brady hatte im 23. NFL-Jahr mit nur acht Siegen in 17 Spielen erstmals mehr Niederlagen als Erfolge in der Hauptrunde erlebt.

Dallas-Kicker Brett Maher wird den Abend trotz des Sieges in schlimmer Erinnerung behalten. Er vergab in der ersten Halbzeit alle drei Extrapunkte nach den Touchdowns seiner Mannschaft und stellte einen Negativ-Rekord in den Play-offs auf, den er in der zweiten Hälfte prompt auf vier verpasste Extrapunkte ausbaute. Nach dem fünften Touchdown der Cowboys traf er schließlich. In der Hauptrunde hatte Maher den Ball bei 50 von 53 Extrapunkt-Versuchen erfolgreich zwischen die Pfosten gekickt. (APA/dpa)