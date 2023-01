Nahe von Mafia-Hochburg: Versteck von Mafioso Messina Denaro gefunden

Der Mafioso und meistgesuchte Verbrecher Italiens war am Montag in einer Privatklinik in Palermo festgenommen worden, wo er wegen eines Dickdarm-Tumors behandelt wurde. Dem Mafiaboss werden mindestens 50 Morde zur Last gelegt. Den ersten soll der heute 60-Jährige im Alter von 18 Jahren begangen haben. (APA)