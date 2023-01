Digitale Baueinreichung wichtiger denn je

Digitalisierte Prozesse sind ein Mittel, um dem steigenden Zeit- und Kostendruck in der Baubranche entgegenzuwirken. Bereits seit Jahren appelliert die Landesinnung Bau an die öffentliche Hand, die digitale Baueinreichung voranzutreiben.

Steigende Material-, Lohn- und Energiekosten erschweren die Situation am Bau zunehmend und lassen die Bauwirtschaft immer mehr unter Druck geraten. Um diese Herausforderungen zu stemmen, braucht es laut Anton Rieder ein Umdenken in der Branche und in der Politik. Der Landesinnungsmeister und sein Team machen sich seit Jahren für die Einführung einer digitalen Baueinreichung stark. „Die Vorlaufzeiten für Wohnbauten in Tirol betragen drei Jahre und mehr. Durch die Digitalisierung sämtlicher baurelevanter Verfahren können Projekte nicht nur schneller, sondern auch kostengünstiger umgesetzt werden. Dafür braucht es die Unterstützung von Gemeinden und Städten“, zeigt sich Rieder überzeugt. So könne eine Beschleunigung der Prozesse auch der Errichtung von leistbarem Wohnraum zugutekommen. Es hänge viel am Bau – nicht nur die Baufirmen, sondern auch zahlreiche vor- und nachgelagerte Branchen leisten bei guter Auftragslage einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.