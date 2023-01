„The Last of Us“ als Serie gestartet: Und wenn sie kommen? Dann laufen wir davon!

„The Last of Us“ gilt bis heute als eines der wichtigsten Games überhaupt. Die Zombie-Story als Thrillerserie ist nun vielversprechend gestartet.

Innsbruck – Die Symptome bei einer Cordyceps-Infektion sind Husten, Stimmungsschwankungen, schon bald aber auch Muskelspasmen begleitet von unheimlichen, röchelnden Lauten. Nur höchstens 24 Stunden dauert es, bis der Pilz – eben kein Virus! – den Körper komplett in Besitz genommen hat. Was im real life so ähnlich bei Ameisen funktioniert, ist in der fiktionalen Welt von „The Last of Us“ längst auf den Menschen übergesprungen. Sie werden zu untoten Kannibalen, die kaum etwas aufhalten kann. Weil ein Pilz, wie ein Virus, eben auch erst zufrieden ist, wenn auch wirklich alle infiziert sind. Da bleibt Pandemie also Pandemie.





Vom normalen Leben ist nach der Zombieapokalypse „The Last of Us“ also kaum etwas geblieben. Die Menschen, die noch Menschen sind, leben in abgeschotteten Quarantänezonen, in denen das Militär die Befehle bellt. Außerhalb der Mauer ist man auf sich selbst gestellt. Mal da, mal dort: der ruppige Schwarzhändler Joel, dem der tragische Tod seiner Tochter Sarah vor zwanzig Jahren, beim Ausbruch der Krankheit, schwer in den Knochen sitzt.

Sarahs Ableben ist dabei nur das erste Kapitel einer Geschichte, die am Ende selbst hartgesottene GamerInnen zu Tränen rührt. „The Last of Us“ erschien 2013 nämlich nicht nur als spannendes Survival-Horror-Game für die Playstation, sondern berührte gleichzeitig mit seinem Storytelling einer ganz besonderen Vater-Tochter-Beziehung. So etwas hatte es im Gamingbereich vorher noch nicht gegeben. Dementsprechend groß sind die Fußstapfen, in die „The Last of Us“ nun als Serie tritt. Seit gestern ist die erste Episode der HBO-Produktion auf Sky abrufbar.

Dabei dürfte die neunteilige Serie KennerInnen überzeugen – zur Sicherheit hat sich HBO neben „Chernobyl“-Showrunner Craig Mazin dafür Neil Druckmann als „The Last of Us“-Spieleentwickler mit an Bord geholt. Gerade die Vorgeschichte der Handlung ist teilweise bis auf die Kameraführung hin originalgetreu geblieben – und mit Pedro Pascal, der schon in Serien wie „The Mandalorian“ (Disney+), „Narcos“ (Netflix) oder „Game of Thrones“ (bei Sky) hervorstach, optimal besetzt.

Irgendwie facettenreicher präsentiert sich zu Beginn hingegen Ellie (Bella Ramsey, die in „Game of Thrones“ Lyanna Mormont gab). Sie ist Joels neue, wertvolle Schmuggelware – zwar mit dem Zombiepilz infiziert, aber immun. Vorbei geht es also am Militär und einem Land voller klickernder Zombies. Manchmal braucht es Waffengewalt. Wie schon im Spiel selbst aber gilt allzu oft: Und wenn sie kommen? Dann laufen wir davon! Einmal quer durch die USA. Wie die beiden ans nicht minder tragische Ende der Story gelangen, wird sich in den nächsten neun Wochen zeigen. Der Start ist jedenfalls gelungen.