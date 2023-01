ÖFB-Präsident Milletich zog weitere Klage in Inseraten-Causa zurück

ÖFB-Präsident Gerhard Milletich hat in der Inseraten-Causa einen Antrag auf Veröffentlichung einer Gegendarstellung im Kurier zurückgezogen, wie die Tageszeitung der Imitteilte. Für Dienstag war eine Verhandlung am Landesgericht für Strafsachen in Wien angesetzt, wobei Milletich gegen einen im Oktober 2022 erschienenen Artikel vorgegangen wäre, in dem ihm „Inseratenkeilerei“ für seine Verlage unter Ausnützung seiner ÖFB-Präsidentschaft vorgeworfen worden war.