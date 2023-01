Mann weist nach Amokfahrt in Linz Schuld von sich: Frau ist „ins Messer gelaufen"

Linz – Die Staatsanwaltschaft Linz hat nun Aussagen des Verdächtigen nach der Amokfahrt vom vergangenen Montag in Linz konkretisiert. Der 41-jährige Iraker habe in seiner ersten Einvernahme bei der Polizei angegeben, dass seine Frau ihm "ins Messer gelaufen" sei. Auch zwei Polizisten habe er nicht überfahren wollen, das Auto sei ihm "ausgebrochen", bestätigte ein Behördensprecher Medienberichte.

Die Waffe eines Beamten habe er an sich genommen, um sich später zu richten, habe sich der Mann weiter verantwortet, und er sei an diesem Morgen unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden. Er wies die Schuld von sich. Das Ergebnis einer Blutanalyse sei noch ausständig, berichtete der Staatsanwaltschaftssprecher der APA am Dienstag. Nach diesen ersten Angaben vor der Polizei habe der Verdächtige vor der Haft- und Rechtsschutzrichterin die Aussage verweigert.