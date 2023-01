Öffentliche Trauerfeier für Lisa Marie Presley am Sonntag in Graceland

Memphis – Die mit 54 Jahren gestorbene Elvis-Tochter Lisa Marie Presley soll am Sonntag mit einer öffentlichen Trauerfeier auf dem Familienanwesen Graceland südlich der Stadt Memphis (US-Staat Tennessee) beigesetzt werden. Der Gottesdienst in Gedenken an das einzige Kind der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley werde am 22. Januar um 9 Uhr (Ortszeit) auf dem vorderen Rasen des Anwesens beginnen, hieß es in einer Mitteilung auf der Besucherseite von Graceland am Montag. Die Öffentlichkeit sei eingeladen zu kommen.