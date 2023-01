Leichnam der Filmdiva aufgebahrt: Rom nimmt von Gina Lollobrigida Abschied

Am Mittwoch wird der Leichnam verstorbenen Schauspielerin Gina Lollobrigida in einem Saal des Kapitols, dem römischen Rathaus, aufgebahrt.

Rom – Die Stadt Rom nimmt von der verstorbenen Schauspielerin Gina Lollobrigida Abschied. Am Mittwoch wird der Leichnam in einem Saal des Kapitols, dem römischen Rathaus, aufgebahrt. Erwartet wird, dass hunderte Menschen von der einstigen „schönsten Frau der Welt" Abschied nehmen werden. Am Donnerstag ist die Trauerzeremonie in der sogenannten „Kirche der Künstler" auf der zentralen Piazza del Popolo geplant. Hier finden laut Tradition die Beerdigungen bekannter Künstler statt.





Im September nach Oberschenkelfraktur operiert

Lollobrigida starb am Montag im Alter von 95 Jahren in einer Privatklinik, in die sie vergangene Woche eingeliefert worden war. In den vergangenen Tagen hatte sich ihr Zustand rapide verschlechtert. Im September war sie nach einer Oberschenkelfraktur operiert worden.

Vor der Einlieferung ins Krankenhaus lebte Lollobrigida in einer prunkvollen Villa auf der Via Appia Antica, Teil des Vermögens der Diva, um das ein Streit mit ihrem einzigen Sohn Andrea Milko Skofic entbrannt war. Skofic hatte den Assistenten der Schauspielerin, Andrea Piazzolla, wegen Hintergehung einer unzurechnungsfähigen Person und systematischer Enteignung des Vermögens der Schauspielerin in den Jahren zwischen 2013 und 2018 angezeigt. Ein Prozess ist gegen Piazzolla im Gange, den die Diva bis zuletzt verteidigte. Nach den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft Roms soll Lollobrigidas persönlicher Assistent insgesamt mehrere Millionen Euro und Vermögenswerte, darunter Gemälde und Erbstücke der Diva, veruntreut haben.

Sophia Loren: „Ich liebe dich, Gina!"

Ein weiteres Gerichtsverfahren stammt aus dem Jahr 2017. Das Verfahren endete mit dem Freispruch des Spaniers Francisco Javier Rigau, der wegen Betrugs und Urkundenfälschung angeklagt war, weil er Gina Lollobrigida mit List und Täuschung" dazu gebracht hatte, ihre am 29. November 2010 in Spanien geschlossene, rein kirchliche Trauung vor einem Notar zu bestätigen.