Gewalt gegen Frauen: Mehr als jede vierte Frau hat Erfahrungen damit

Laut einer aktuellen Studie des Statistik Austria ist die Gewalterfahrung, die Frauen in Österreich machen müssen, erschreckend hoch. Oft fängt es bereits in der Kindheit an, ab dem 15. Lebensjahr musste mehr als jede vierte Frau sexuelle oder körperliche Gewalt hinnehmen.

Wien – 16,41 Prozent aller in Österreich lebenden Frauen, die in einer intimen Partnerschaft waren oder sind, sind Opfer einer Form von körperlicher und bzw. oder sexueller Gewalt in einer Partnerschaft geworden. Das geht aus einer Studie von Statistik Austria hervor, die soeben veröffentlicht wurde. Außerhalb von intimen Partnerschaften hat mehr als jede vierte Frau (26,61 Prozent) nach ihrem 15. Geburtstag eine Form von sexueller und/oder körperlicher Gewalt erfahren.





23,47 Prozent der Frauen zwischen 18 und 74 Jahren in Österreich haben ab dem Alter von 15 Jahren körperliche Gewalt innerhalb oder außerhalb von intimen Partnerschaften erlebt. Studienautorinnen und-autoren, Statistik Austria

Zur Gewaltprävalenz gegen Frauen generell halten die Studienautorinnen und -autoren fest: Von den mehr als 3.245.160 Frauen zwischen 18 und 74 Jahren waren zum Untersuchungszeitraum 761.786 Betroffene. Fast jede sechste Frau sei mit Gewaltdrohungen konfrontiert gewesen (15,25 Prozent). Täter und Täterinnen wurden für beide Formen – körperliche Gewalt und deren Androhung – erfasst: 83,67 Prozent haben diese Übergriffe durch eine männliche, 33 Prozent durch eine weibliche Person erfahren. 67,42 Prozent wurden von einer oder mehreren ihnen bekannten Personen angegriffen oder bedroht, 42,80 Prozent durch Unbekannte (es konnten mehrere Vorfälle angegeben werden, Anm.).

Körperliche Gewalt in intimen Beziehungen haben 14,07 Prozent der Frauen, die sich schon zumindest einmal in einer intimen Beziehung befunden haben, erlebt – am häufigsten durch Stoßen, Schubsen oder an den Haaren ziehen (11,14 Prozent), gefolgt vom absichtlichen Bewerfen mit Sachen oder dem Verabreichen von Ohrfeigen (8,23 Prozent).

Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in Österreich Die Studie "Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in Österreich 2021" wurde von Eurostat und dem Bundeskanzleramt in Auftrag gegeben. Es geht darin speziell um Gewalt, die Frauen erfahren bzw. um Gewalt, die sie überproportional häufig betrifft, in und außerhalb von Partnerschaften, durch Stalking, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und Gewalt in der Kindheit. Die Daten sollen erstmals Ergebnisse zu den Opfern liefern und eine wichtige Ergänzung zur amtlichen "Polizeilichen Kriminalstatistik" darstellen, die polizeilich gemeldete Fälle erfasst, sowie zur "Gerichtlichen Kriminalstatistik", die verurteilte Fälle abbildet.

Detailergebnisse aus der Erhebung: 8,70 Prozent aller Frauen in Österreich sind (seit ihrem 15. Geburtstag) in einer intimen Beziehung und/oder von einer anderen Person vergewaltigt worden. 20,92 Prozent waren von einer anderen Form von sexueller Gewalt betroffen. 21,88 Prozent haben Stalking erlebt. 26,59 Prozent der Frauen, die erwerbstätig sind oder es einmal waren, haben sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren. Von sexueller Gewalt (inklusive Vergewaltigung) in der Kindheit, das heißt Mädchen jünger als 15 Jahre, waren 7,05 Prozent betroffen, 1,85 Prozent sind Opfer einer Vergewaltigung geworden.

Gewalttaten in Partnerschaften sind oft keine Einzelfälle: 81,27 Prozent der Frauen, die Gewaltdrohungen in einer früheren Partnerschaft erlebt hatten, haben dies laut einer Studie von Statistik Austria in der zuletzt zurückliegenden gewaltvollen Beziehung wiederholt erlebt. In Bezug auf körperliche Gewalt zeichnen die Daten ein ähnliches Bild: 60,57 Prozent gaben an, dass sie in der letzten gewalttätigen Partnerschaft mehr als einmal Opfer von körperlicher Gewalt wurden.

36,92 Prozent haben psychische Gewalt durch ihren Partner oder ihre Partnerin erfahren. Am häufigsten sind laut Statistik Austria verbale Erniedrigungen und Beschimpfungen (28,55 Prozent), gefolgt von "grundloser oder übermäßiger Eifersucht" (19,43 Prozent).

Fast die Hälfte der Vergewaltigungen als Wiederholungstaten

Bei rund der Hälfte der Fälle von Vergewaltigungen oder versuchten Vergewaltigungen habe es sich ebenfalls um Wiederholungstaten gehandelt. Und 7,72 Prozent der Frauen, die mindestens in einer früheren Partnerschaft Gewalt erlebt haben – von Drohungen über physische Angriffe bis zu sexueller Gewalt –, haben diese Erfahrungen in mehr als einer Partnerschaft gemacht.

Häufig haben solche Taten für die Betroffenen körperliche und psychische Folgen. Von den Frauen, die in einer früheren Beziehung körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren haben, haben 54,63 Prozent Verletzungen davongetragen. Dabei hatten 30,87 Prozent bei mindestens einem Vorfall das Gefühl, ihr Leben sei in Gefahr gewesen.

Stalking und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Eine schwere Belastung stellt auch Stalking dar. Jede vierte Betroffene berichtete, über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr beharrlich verfolgt worden zu sein, nur 13,67 Prozent weniger als zwei Wochen. Viele Frauen ergreifen Maßnahmen zu ihrem Schutz, die große Einschränkungen für ihren Alltag bedeuten können. Fast jede Fünfte änderte ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse oder löschte ihr Nutzerprofil auf Sozialen Medien. 15,19 Prozent tragen eine Schere, ein Messer oder Pfefferspray mit sich.

Von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz berichteten hochgerechnet 27 Prozent der rund 2.770.700 Frauen, die bereits erwerbstätig waren. Zu den häufigsten Formen zählen unangemessenes Anstarren oder anzügliche Blicke – 20,26 Prozent haben dies erfahren, sexuelle Witze oder übergriffige Bemerkungen über ihren Körper oder ihr Privatleben (16,21 Prozent) oder unerwünschter Körperkontakt (14,60 Prozent). 96,83 Prozent wurden von einem männlichen Täter sexuell belästigt. 44,14 Prozent berichteten über Belästigungen von Kollegen und Kolleginnen, eine ähnlich große Gruppe durch Kunden und Kundinnen. 76,74 Prozent gaben an, dass sexuelle Belästigung an ihrem derzeitigen (bzw. ihrem letzten) Arbeitsplatz überhaupt nicht verbreitet sei.

Es fängt oft schon in der Kindheit an

Mehr als jede dritte Frau (39,69 Prozent) von 18 bis 74 Jahren in Österreich hat in ihrer Kindheit mindestens einmal psychische Gewalt durch die Eltern erlebt. Von körperlicher Gewalt durch die Eltern war fast jede Fünfte (18,57 Prozent) mindestens einmal als Kind betroffen. Über sexuellen Gewalterfahrungen in der Kindheit berichten 7,05 Prozent der Frauen, die für die Studie "Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in Österreich 2021" von Statistik Austria befragt wurden.

Vergewaltigungen in der Kindheit 7,05 Prozent der Frauen haben mindestens eine Form von sexueller Gewalt (inklusive Vergewaltigung) in ihrer Kindheit erfahren. Von einer vollendeten Vergewaltigung in der Kindheit sind 1,85 Prozent der Frauen betroffen, heißt es in der Studie. Am häufigsten findet die erste sexuelle Gewalttat im Alter zwischen elf und 15 Jahren statt – mit 45,09 Prozent der Betroffenen. Jünger als sechs Jahre waren 12,77 Prozent, in Summe 29.223 Frauen. 95,56 Prozent aller von sexueller Gewalt in der Kindheit betroffenen Frauen wurden Opfer einer männlichen Täterperson, 6,40 Prozent einer weiblichen. Häufig kommt der Täter bzw. die Täterin aus dem Bekannten- und Familienkreis. 85,09 Prozent kannten den Täter bzw. die Täterin.

27,73 Prozent haben demnach mindestens einmal psychische Gewalt in der Kindheit durch den Vater und 29,47 Prozent durch die Mutter erlebt. In vielen Familien ist dies "selten oder einmal" vorgekommen. Von psychischer Gewalt, die "dauernd" oder "oft" durch den Vater ausgeübt wurde, berichten 4,54 Prozent, mit der Mutter als Ausübender sind es fünf Prozent.

Körperliche Gewalt durch den Vater haben 11,91 Prozent in ihrer Kindheit mindestens einmal erlebt, 12,19 Prozent durch ihre Mutter. "Selten oder einmal" ist 5,36 Prozent körperliche Gewalt durch ihren Vater widerfahren und 4,79 Prozent durch ihre Mutter. "Dauernd" oder "oft" haben diese Gewalt 2,15 Prozent durch ihren Vater und 1,96 Prozent durch ihre Mutter erlebt.

41,73 Prozent der Frauen in Österreich haben in ihrer Kindheit psychische und/oder körperliche Gewalt zwischen ihren Eltern miterlebt. Für Kinder kann das oft traumatisierende Folgen haben. (APA)

☎️💻 Hier finden Sie Hilfe Frauen helfen Frauen: fhf-tirol.at / 0512 5809770

fhf-tirol.at / 0512 5809770 Frauenhaus Tirol: frauenhaus-tirol.at / 0512 342112

frauenhaus-tirol.at / 0512 342112 Gewaltschutzzentrum Tirol: gewaltschutzzentrum-tirol.at / 0512 571313

gewaltschutzzentrum-tirol.at / 0512 571313 Beratungs- und Hilfsangebot: gewaltfrei-tirol.at

gewaltfrei-tirol.at Frauenhelpline gegen Gewalt: 0800 222 555 / frauenhelpline.at

0800 222 555 / frauenhelpline.at Frauen im Brennpunkt Online-Beratung: www.online-frauenberatung.at

www.online-frauenberatung.at Online-Beratung: haltdergewalt.at

haltdergewalt.at Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser: 01 544 08 20 / aoef.at

01 544 08 20 / aoef.at Männerinfo: 0800 400 777 www.maennerinfo.at

0800 400 777 www.maennerinfo.at Polizei: 133 oder 112

133 oder 112 SMS Polizei: 0800 133 133

0800 133 133 Stiller Notruf in der DEC112 App