Abfahrer sangen ein Loblied auf die Streif, Kritik aus der Schweiz

Ryan Cochran-Siegle fuhr beim ersten Training auf der Streif am Dienstag Bestzeit. Hinter dem US-Boy klassierten sich Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Romed Baumann (GER) und Marco Odermatt (SUI) auf den Plätzen zwei bis vier. Österreichs Abfahrer waren in den Ergebnislisten erst weiter hinten zu finden.

Kitzbühel – Die erste Bestzeit bei den 83. Hahnenkammrennen fuhr am Dienstag der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle ein. Der 30-Jährige verwies in 1:55,38 Minuten den norwegischen Top-Favoriten Aleksander Aamodt Kilde (+ 0,13 Sekunden) und den Tiroler DSV-Legionär Romed Baumann (+ 0,15 Sekunden) auf die Plätze zwei und drei. Weltcup-Leader Marco Odermatt (SUI) zeigte sich als Vierter (+ 0,22 Sekunden) ebenfalls für das Kitz-Spektakel gerüstet. Andere Mitfavoriten wie Vincent Kriechmayr, der Schweizer Beat Feuz oder der Franzose Johan Clarey deckten ihre Karten noch nicht auf.





📊 1. Abfahrtstraining in Kitzbühel 1. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:55,38 Minuten

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0,13 Sekunden

3. Romed Baumann (GER) +0,15

4. Marco Odermatt (SUI) +0,22

5. Niels Hintermann (SUI) +0,45

6. Jared Golberg (USA) +0,66

7. Nils Allegre (FRA) +0,80

8. Travis Ganong (USA) +0,69

9. Mattia Casse (ITA) +1,23

10. Stefan Babinsky (AUT) +1,24

Weiter: 14. Daniel Hemetsberger +1,67 - 17. Otmar Striedinger (alle AUT) +1,94 - 32. Beat Feuz (SUI) +2,77 - 33. Julian Schütter +2,78 - 35. Felix Hacker +2,85 - 40. Vincent Kriechmayr +3,00 + 48. Andreas Ploier +3,44 - 52. Manuel Traninger +4,22 - 53. Stefan Rieser (alle AUT) +4,32. Nicht gestartet: Christopher Neumayer (AUT)

Bester Österreicher war der Steirer Stefan Babinsky (+1,24) auf dem zehnten Platz. Etwas weiter zurück folgten der Vorjahres-Zweite, Daniel Hemetsberger (14./+1,67), und Otmar Striedinger (17./+1,94). Kriechmayr kam mit exakt drei Sekunden Rückstand auf Rang 40. Der Wahl-Tiroler Feuz, der in Kitzbühel seine letzten zwei Rennen bestreitet, bevor er sich in den Sportler-Ruhestand verabschiedet, war 32.

Ich denke, so schießt man am Ziel vorbei. Dieses Jahr ist es noch schneller und schon sehr am Limit. Marco Odermatt, Weltcup-Leader

„Irgendwie fühle ich mich da ganz wohl“, sagte Babinsky, der in Kitzbühel als Super-G-Siebenter vor zwei Jahren sein bisher bestes Weltcup-Resultat geschafft hatte. Etwas Ähnliches würde ihm auch heuer vorschweben. „Ich möchte alles reinhauen, dass ich meine Leistungen im Rennen umsetzen kann.“ Durch die Bank lobten die Fahrer die Präparierung der berühmten Strecke. „Die Piste ist hervorragend“, sagte Kriechmayr. Hemetsberger fand es „sensationell, dass man in den Zeiten, wo es so warm war, so eine Piste herbringt“. Für Kilde war die Streif „eine der besten in Kitzbühel, die ich je gefahren bin“.

In dieses Loblied wollten Odermatt und Feuz nicht einstimmen. „Ich denke, so schießt man am Ziel vorbei. Dieses Jahr ist es noch schneller und schon sehr am Limit“, sagte Odermatt. Die rasante Kurssetzung bei der Einfahrt in die Traverse missfiel auch dem dreifachen Kitz-Sieger Feuz, der aber überzeugt war, dass sich dies bis zu den Rennen noch ändern werde.

📆 83. Hahnenkammrennen – Programm Donnerstag, 11.30 Uhr: 2. Abfahrtstraining

2. Abfahrtstraining Freitag, 11.30 Uhr: 1. Abfahrt, anschließend Siegerpräsentation Zielgelände. 18.00 Uhr: Startnummern-Auslosung 2. Abfahrt. anschließend Siegerehrung 1. Abfahrt.

1. Abfahrt, anschließend Siegerpräsentation Zielgelände. 18.00 Uhr: Startnummern-Auslosung 2. Abfahrt. anschließend Siegerehrung 1. Abfahrt. Samstag, 11.30 Uhr: 2. Abfahrt, anschließend Siegerpräsentation Zielgelände. 14.00 Uhr: KitzCharityTrophy. 18.00 Uhr: Startnummern-Auslosung Slalom. 18.30 Uhr: Siegerehrung 2. Abfahrt. anschließend Feuerwerk „Hahnenkammrennen 2023“

2. Abfahrt, anschließend Siegerpräsentation Zielgelände. 14.00 Uhr: KitzCharityTrophy. 18.00 Uhr: Startnummern-Auslosung Slalom. 18.30 Uhr: Siegerehrung 2. Abfahrt. anschließend Feuerwerk „Hahnenkammrennen 2023“ Sonntag, 10.30/13.30 Uhr: Slalom, anschließend Siegerehrung im Zielgelände. ⏱️ Alle Rennen im Live-Ticker auf TT.com

Die Querfahrt überraschte einige Athleten, sie ließen sich weit nach unten tragen und verpassten ein Tor. „Das unten ist speziell, aber auch kein Thema. Wir haben es ein bisschen falsch eingeschätzt wie viele. Ich bin den Spuren ein bisschen übermotiviert gefolgt“, erklärte Kriechmayr. „Unten in der Traverse ist dieser Hügel ein bisschen größer. Wenn du ein bisschen die falsche Richtung hast, schaffst du es nicht. Da muss man ein bisschen anders fahren, nicht so wie früher.“ Für das Rennen werde das aber kein Problem sein.

Schwarz konzentriert sich auf Kitz-Slalom und Schladming

Nicht dabei war Marco Schwarz, der in Wengen bei seinem Weltcup-Debüt in dieser Disziplin sensationell auf den sechsten Platz gefahren war. Der Kärntner konzentriert sich auf den Slalom am Sonntag auf dem Ganslern und die beiden Technikrennen am Dienstag und Mittwoch in Schladming.

Das zweite Training ist nun fix für Donnerstag angesetzt. Für die Entscheidung herangezogen wurde die Wettervorhersage. (APA, TT.com)

