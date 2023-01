ÖBB werben zum 100. Geburtstag um dringend benötigte MitarbeiterInnen

Bei den ÖBB steht eine Pensionierungswelle an, die Bundesbahnen suchen daher jährlich 3000 neue Beschäftigte und 600 Lehrlinge. Nun wurde ein Jubiläums-Railjet mit 100 Gründen zum Arbeiten bei den ÖBB auf Gleise geschickt.

Wien – Die ÖBB feiern heuer ihren 100. Geburtstag. Die Geschichte der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) als eigenständige Wirtschaftseinheit hat konkret am 19. Juli 1923, begonnen. Damals verabschiedete der Nationalrat das Bundesbahngesetz, mit dem die ÖBB als Unternehmung gebildet wurden. Der Betrieb der ÖBB wurde dann am 1. Oktober 1923 aufgenommen. Konzernchef Andreas Matthä will die Weichen nun für die nächsten 100 Jahre stellen – und wirbt um dringend benötigtes Personal.





Zum Start ins Jubiläumsjahr der ÖBB wurde ein besonderer Railjet "getauft" und auf die Reise geschickt, teilten die ÖBB am Dienstag mit. Den siebenteiligen Zug zieren 100 Gründe für die Bundesbahnen zu arbeiten. Diese Gründe kommen aus dem Team der ÖBB – von 100 ÖBB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern aus ganz unterschiedlichen Berufen. Dringend benötigt die Bahn beispielsweise Triebfahrzeugführerinnen, über die IT-Experten und Verschubmitarbeiter.

Insgesamt suchen die ÖBB jährlich 3000 neue Beschäftigte und 600 Lehrlinge. Denn von den 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird bis 2027 rund ein Fünftel der ÖBBler in Pension gehen. Insgesamt bieten die ÖBB also in den kommenden fünf Jahren rund 15.000 Jobs am österreichischen Arbeitsmarkt an.

"Das 100-jährige Jubiläum der ÖBB steht nicht umsonst unter dem Motto 'Richtung Zukunft'", so Matthä. "Seit 100 Jahren arbeitet das Team der ÖBB an Innovationen für nachhaltige Mobilität. Im Jubiläumsjahr werden wir also nicht nur mit einer Portion Stolz auf unsere Geschichte zurückblicken, sondern vor allem die Weichen für die nächsten 100 Jahre Richtung Zukunft stellen."

Zum 100-Jahr-Jubiläum werden die ÖBB auch ein Buch herausgeben, mit diversen Veranstaltungen und einer mobilen Ausstellung in ganz Österreich unterwegs sein. Angekündigt sind auch besondere Kundenangeboten und eine Geburtstagsfeier am 1. Oktober 2023. (APA)