Pensionistin in Wörgl von Paketwagen erfasst und schwer verletzt

Der Klein-Lkw erfasste die 84-Jährige bei einem Rückwärts-Fahrmanöver. Die Frau wurde in die Klinik gebracht.

Wörgl – Eine Pensionistin ist am Dienstag in Wörgl von einem Klein-Lkw erfasst worden. Zu dem Unfall kam es laut ersten Informationen der Polizei gegen 11 Uhr in der Bahnhofstraße.