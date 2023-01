Von Paketwagen 16 Meter weit mitgeschleift: 83-Jährige in Wörgl schwer verletzt

Eine Pensionistin wurde am Dienstag in Wörgl von einem rückwärts fahrenden Klein-Lkw erfasst und 16 Meter weit mitgeschleift. Der Lenker bemerkte den Unfall erst durch den Hinweis eines Passanten. Die 83-Jährige wurde schwer verletzt.

Wörgl – Eine 83-Jährige ist am Dienstagvormittag in Wörgl von einem Klein-Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei kam es zu dem verhängnisvollen Unfall in einer parallel zur Fritz-Atzl-Straße verlaufenden Seitengasse. Ein 24-Jähriger fuhr dort gegen 10.45 Uhr mit seinem Lieferwagen rückwärts und übersah dabei die Einheimische. Die Frau wurde vom Fahrzeugheck erfasst und etwa 16 Meter weit mitgeschleift.