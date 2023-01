Von Paketwagen 16 Meter weit mitgeschleift: 83-Jährige starb nach Unfall in Wörgl

Eine Pensionistin wurde am Dienstag in Wörgl von einem rückwärts fahrenden Klein-Lkw erfasst und 16 Meter weit mitgeschleift. Zwei Tage später erlag sie in der Klinik Innsbruck ihren schweren Verletzungen.

Wörgl – Eine 83-Jährige, die am Dienstagvormittag in Wörgl von einem Klein-Lkw erfasst wurde, ist zwei Tage später verstorben. Laut Polizei erlag sie am Donnerstag in der der Klinik Innsbruck ihren schweren Verletzungen.