Vom Schlusslicht an die Spitze: Landesregierung will PV-Offensive in Tirol

Die erste Arbeitsklausur von ÖVP und SPÖ im Steinbockzentrum im Pitztal stand unter dem Generalthema „Energie: Herausforderungen und Chancen für Tirol“. Mit einer neuen Förderung will Schwarz-Rot den massiven Ausbau der Photovoltaik auf versiegelten Plätzen vorantreiben.

Arzl im Pitztal ‒ Das Land Tirol will künftig die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf versiegelten Flächen fördern und forcieren. Heuer werden dafür acht Millionen Euro zur Verfügung gestellt, kündigte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nach der schwarz-roten Regierungsklausur im Pitztal an. Einmal mehr wurde ein Bekenntnis zum Ausbau erneuerbarer Energien abgegeben, dafür wurde wie berichtet die Energieagentur Tirol gegründet.

LH Mattle im Wortlaut: „Angesichts der Herausforderungen beim Bodenverbrauch sowie durch die begrenzten Flächen für Wohnen, Wirtschaften und der landwirtschaftlichen Nutzung wollen wir die Photovoltaik ‚in die Höhe‘ bringen – einerseits auf bestehende und neue Dachflächen, vor allem aber auch über Parkplätze und andere bereits versiegelte Flächen. Bei der Überdachung mit PV-Anlagen fallen aber hohe Kosten für die Unterkonstruktion an. Mit einem ‚Fördercall‘ wollen wir Parkplätze für Pendlerinnen und Pendler, von Seilbahnen, Einkaufszentren oder Supermärkte für PV-Projekte gewinnen. Insgesamt stehen in einem ersten Schritt acht Millionen Euro die Unterkonstruktion derartiger Großanlagen zur Verfügung.“

LHStv Georg Dornauer (SPÖ) zu den Regierungsplänen: „Die Tiroler Landesregierung hat das Thema Energie als zentrales Handlungsfeld für die kommenden Jahre definiert. Wir werden in unserem Verantwortungsbereich alles unternehmen, um eine stabile, sichere und nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten. Gerade das Land Tirol nimmt mit seinen Gebäuden eine Vorbildfunktion ein.“

Durch diese Maßnahme will die Landesregierung Tirol „Schritt für Schritt an die Spitze" beim PV-Ausbau bringen, immerhin sei man aktuell „Schlusslicht", räumte Mattle ein. Außerdem soll das Windkraftpotenzial erneut eruiert werden, denn die letzte Studie, die sich damit beschäftigt hatte, stamme immerhin aus dem Jahr 2014.

Dornauer, der auch für die Liegenschaften des Landes zuständig ist, gab an, dass in den kommenden fünf Jahren auf den Dächern von landeseigenen Gebäuden PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 900 kWp errichtet werden sollen. Der landeseigene Energieversorger Tiwag will außerdem für die Planjahre 2023 bis 2027 rund 2,1 Mrd. Euro investieren, wurde angekündigt.