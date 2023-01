DJ Ötzis „Burger Song“ gab Harry und Meghan Kraft

Anders die Situation hierzulande: Dass der royale Spross in seiner Schulzeit Skilehrer in Lech werden wollte, hat wohl so manchem Touristiker ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Bei DJ Ötzi dürften zuletzt sogar die Sektkorken geknallt haben. Denn ausgerechnet der „Burger Song“ aus dem Jahr 2003 hat dem Prinzen und seiner Ehefrau in schwierigen Zeiten „wieder Kraft“ gegeben. Die Attacken des Königshauses gegen die beiden seien so schlimm gewesen, dass sowohl Harry also auch Meghan in ein tiefes Loch gefallen seien, schreibt der Königssohn in seiner Autobiografie. Die „emotionale Choreographie“ des „Burger Songs“ habe beide aber wieder dazu motiviert „aufzustehen und dem britischen Königshaus die Stirn zu bieten“.