Moshammer-Mörder soll noch im Jänner abgeschoben werden

München – Der wegen des Mordes an dem Münchner Modezaren Rudolph Moshammer verurteilte Iraker soll in Kürze in sein Herkunftsland abgeschoben werden. Der Anwalt des Mannes, Adam Ahmed, kündigte am Dienstag an, der Flug sei noch im Jänner geplant. „Es gibt keine juristischen Hürden mehr und auch keine bürokratischen", sagte er. Sein Mandant wolle die Abschiebung. Der 43-Jährige wird das Flugzeug in seinem Herkunftsland als freier Mann verlassen.