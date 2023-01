London will „Konversionstherapien“ auch für Transmenschen verbieten

London – Die britische Regierung will in einem geplanten Gesetzesentwurf auch sogenannte Konversionstherapien zur Änderung der sexuellen Identität verbieten, die sich an Transmenschen richten. Der Entwurf zum Verbot der sogenannten Konversionstherapien in England und Wales werde „jeden schützen, auch die, die aufgrund ihrer Sexualität oder ihrer Transsexualität ins Visier genommen werden", sagte Kulturministerin Michelle Donelan.