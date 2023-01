Betrugsmasche „kaputtes Handy“: Tirolerin überwies „falscher“ Tochter mehr als 10.000 Euro

Jenbach – Einen erneuten Fall von SMS-Betrug hat die Tiroler Polizei am Dienstag vermeldet. Gegen 13 Uhr erhielt eine 62-jährige Unterländerin demnach eine SMS von einer unbekannten Nummer. In der Nachricht hieß es, dass das Handy der Tochter der 62-Jährigen kaputt sei und die Mutter sich via WhatsApp melden solle. Die Frau tat dies.