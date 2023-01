Anbau von Haus in Nikolsdorf wurde Raub der Flammen: Bewohner unversehrt

Nikolsdorf – Ein Brand im Anbau eines Einfamilienhauses in Nikolsdorf löste am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehren aus. Laut Polizei brach das Feuer gegen 23 Uhr in einer Holzhütte neben einer kleinen Garage aus. Personen und angrenzende Gebäude waren nicht gefährdet.