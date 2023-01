Jacken-Diebe in Kitzbüheler Geschäften auf Beutezug: Tausende Euro Schaden

Kitzbühel – Auf den Diebstahl teurer Jacken in Kitzbühel scheint sich ein Verbrecher-Duo spezialisiert zu haben. Wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung berichtet, wurden in den vergangenen Tagen Tausende Euro Schaden durch die Männer angerichtet, mehrmals sollen sie zugeschlagen haben.