2:3 gegen Salzburg: Haie verloren den Schlager und die Tabellenführung

Der Meister zeigte den Haien erneut die Grenzen auf: Die Aufholjagd der Innsbrucker im dritten Saisonduell in Salzburg kam beim 2:3 zu spät.

Salzburg – Dass die beste Offensive viele Spiele gewinnt, der Weg zum Titel aber über die beste Defensive führt, wussten die Haie um Topscorer Brady Shaw schon vor der Fahrt nach Salzburg. Und sie wurden darin in der Mozartstadt in den ersten 40 Minuten bestätigt. Denn alle Offensivbemühungen, Zwei-gegen-eins-Situationen und Chancen verebbten spätestens bei Atte Tolvanen, dem wohl besten Goalie der Liga. Zudem ließen die Innsbrucker in den ersten beiden Dritteln drei Powerplays aus, das Überzahlspiel lahmt im neuen Kalenderjahr.