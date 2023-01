Stoltenberg fordert deutlich mehr Waffen für Ukraine

Die Beratungen der westlichen Alliierten über die mögliche Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine dauern an. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos erneuerte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg seine Forderung, der Ukraine weitere schwere Waffen zur Verfügung zu stellen. Noch am Mittwoch ist in Davos eine Rede von Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj geplant. Er dürfte dabei einmal mehr auf die Lieferungen von Kampfpanzern für sein Land drängen.





Russlands Präsident Wladimir Putin gebe keine Hinweise darauf, dass er für einen Frieden eintrete, so Stoltenberg. "Deshalb muss er realisieren, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen kann." Man befinde sich in einem "ausschlaggebenden Moment des Krieges". Es brauche eine "signifikante Steigerung" der Waffenlieferungen.

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hielt sich in Davos bezüglich der Frage von Leopard-Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine bedeckt. Er verwies darauf, dass Deutschland hinter den USA und mit Großbritannien bereits das Land sei, das der Ukraine am meisten Militärhilfe zukommen lasse. Scholz betonte auch, dass die Absprache mit den USA entscheidend für ihn sei. Man müsse aufpassen, dass sich der Krieg nicht in eine Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO entwickle.

Am Dienstag hatte Scholz mit US-Präsident Joe Biden telefoniert. Am Freitag finden im Rahmen des sogenannten Ramstein-Formats Beratungen der westlichen Verteidigungsminister statt, an denen dann auch der neue deutsche Amtsinhaber Boris Pistorius teilnimmt. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, forderte im Reuters-Interview von Pistorius eine Zusage für die Lieferung.

Das Europaparlament wiederum forderte Scholz am Mittwoch auf, Lieferungen von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine zu ermöglichen. Die Abgeordneten stimmten in Straßburg einem entsprechenden Antrag der Grünen mit großer Mehrheit zu. Dass ein Regierungschef eines EU-Landes namentlich in einem Bericht des Europaparlaments zu etwas aufgefordert wird, gilt als außergewöhnlich - zumal der Antrag von einem Mitglied der an der deutschen Bundesregierung beteiligten Grünen eingebracht wurde. Es handelt sich bei dem Beschluss um einen rechtlich nicht bindenden Bericht.

Zurückhaltend hatte sich zuvor Spaniens Außenminister José Manuel Albares zu einer möglichen Lieferung von Leopard-Kampfpanzern seines Landes an die Ukraine geäußert. "Diese Möglichkeit ist derzeit nicht auf dem Tisch", sagte er. Zugleich schloss er eine Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus und verwies auf das Treffen der "Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine" auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz am Freitag. Spanien ziehe es vor, solche Entscheidungen "gemeinsam und vereint" zu treffen, betonte Albares.

"Spanien verhält sich in diesem Krieg so, dass wir in jeder Phase das tun, was wir für das Beste halten, um den Ukrainern zu helfen, ihre Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen und dem Land so schnell wie möglich Frieden zu bringen", fügte der Minister bereits am Dienstag hinzu. Regierungschef Pedro Sánchez muss auch beachten, dass sein kleinerer, linkerer Koalitionspartner Unidas Podemos Waffenlieferungen an die Ukraine kritisch sieht.

Jetzt 3 x 1 Gasser Tourenrodel gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent