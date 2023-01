Erste Hinweise nach Home Invasion in Hatting

Hatting – Nach dem Überfall auf eine 83-jährige Frau in deren Schlafzimmer in Hatting sind bei der Polizei erste Hinweise eingegangen. Und die werden derzeit geprüft. „Aber wie es ausschaut, ist noch keine heiße Spur dabei“, sagt Gert Hofmann, stv. Leiter des Landeskriminalamts. Jetzt hofft die Polizei auf weitere Hinweise. Zur Erinnerung: Die Täter sind knapp 1,65 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, einer schlank, der andere korpulent. Beide trugen schwarze Daunenjacken mit Kapuzen.

Wie berichtet, sind die Männer in der Nacht zum Montag gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Ortszentrum von Hatting eingedrungen. Sie durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Auch das Schlafzimmer, in dem die alleinstehende 83-Jährige schlief. Doch davon ließen sich die Einbrecher nicht abhalten. Ein Täter hielt die geschockte Hausbesitzerin fest, der zweite durchsuchte die Schubladen und Kästen. Mit etwas Bargeld und Schmuck ergriffen die jetzt zu Räubern gewordenen Einbrecher die Flucht. Die Täter nahmen auch das Seniorenhandy der Frau mit, um die Alarmierung der Polizei zu verzögern. Das verletzte Opfer schlug schließlich übers Festnetz Alarm. Die Fahndung blieb aber ohne Erfolg. (tom)