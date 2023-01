Streit in Wörgl eskaliert: Mit Messer bedroht und ins Gesicht getreten

Ein Unbekannter bedrohte einen 32-Jährigen in einem Lokal in Wörgl mit einem Messer. Draußen versetzte er ihm einen Fußtritt gegen dessen rechte Gesichtshälfte und flüchtete.

Wörgl – In einem Lokal in Wörgl kam es am Dienstag gegen 22 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein Unbekannter bedrohte einen 32-Jährigen mit einem Messer. Weitere Lokalbesucher konnten die Situation beruhigen und dem Täter das Messer vorerst abnehmen. Der Unbekannte wurde vom Betreiber aus dem Lokal verwiesen.