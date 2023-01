Schwaz feiert Tirols größtes Lehrlings-Plus

Schwaz – In keinem anderen Bezirk Tirols ist die Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr so angestiegen wie in Schwaz – und zwar gibt es von 2021 auf 2022 ein Plus von 8,2 %. „In absoluten Zahlen sind das 35 Lehrlinge mehr“, freut sich die Schwazer WK-Obfrau Martina Entner. Dicht dahinter folgen der Bezirk Kitzbühel mit einem Plus von 31 Lehrlingen und dann erst Landeck mit einem Zuwachs von 20.