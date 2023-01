„Zams dreht sich mit der Erde“: Schülerin baut Foucault’sches Pendel nach

Es war der Physiker Léon Foucault, der dieses Experiment vor rund 170 Jahren zum ersten Mal gewagt hatte. Daher rührt auch der Name des Pendels, das in einer Dauerausstellung des Technischen Museums in München Besucher aus nah und fern lockt.

In Hannah Schmids Fall waren es Direktor Christian Ladner, Schulsprecher Matteo Plattner und Schwester Birgit, die am 13. Jänner im Katharina Lins Saal in Zams Zeugen ihres Versuchs wurden. Die Schülerin hatte eine nahezu reibungsfreie Aufhängung gebaut, an der die Schwingungen des sechs Meter langen Pendels über fünf Stunden gemessen wurden. Für Direktor Ladner habe das Experiment gezeigt, „dass sich Zams mit der Erde dreht“. (TT)