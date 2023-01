Polylog-Abbruch in Wörgl sorgt für Kritik

Wörgl – Die Tiroler Kulturinitiativen (TKI) reagieren mit einer Stellungnahme auf die Demontage des Kunstwerks „Am Polylog“ sowie auf den Umgang der Stadt Wörgl mit dem gleichnamigen Kunstverein. Die TKI kritisierte in erster Linie die Vorgehensweise: Der Kunstverein war nicht über den Abbruch der neun Meter hohen Stele von Künstler Christian Möller, nach der die Vereinsgalerie benannt wurde, in Kenntnis gesetzt worden. Außerdem soll Bürgermeister Michael Riedhart (ÖVP) die Entscheidung für die Demontage ohne Diskussion im Kulturausschuss eigenmächtig veranlasst haben – ein Politikverständnis, das laut TKI „völlig aus der Zeit gefallen scheint“. Die Interessenvertretung appellierte an die Wörgler Stadtregierung, den Dialog mit den Kulturverantwortlichen zu suchen und den Fortbestand des Projekts zu sichern.