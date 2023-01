Blasmusik im Außerfern wird immer weiblicher

Breitenwang – 34 Musikkapellen sind unter dem Dach des Außerferner Musikbundes (AMB) vereint. 33 davon waren kürzlich mit ihren Delegierten bei der Generalversammlung im Veranstaltungszentrum Breitenwang anwesend – ein untrügliches Zeichen für die Geschlossenheit. Obmann Horst Pürstl ließ das Vereinsjahr Revue passieren, das den Kapellen viel Flexibilität bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen abverlangte. „Aber mit großer Umsicht und der nötigen Vorsicht war es trotzdem möglich, mit unserer Musik einige kulturelle Glanzlichter im Bezirk zu setzen“, freute sich Pürstl und meinte in Anlehnung an Leonard Bernstein: „Nichts kann zum Verständnis von Musik mehr beitragen, als sich hinzusetzen und selbst Musik zu machen.“

Der AMB ist mit seinen 1876 Mitgliedern nicht nur der größte Musikbund in ganz Tirol. Auch im Bereich der Marschmusikbewertung sind die Außerferner Kapellen federführend. Berichte der Vorstandsmitglieder beleuchteten das Leistungsspektrum des Verbandes. Obmann Horst Pürstl wartete mit beeindruckenden Zahlen aus der Statistik auf. So ist der Außerferner Musikant im Schnitt 37,3 Jahre alt. 1876 Musikanten, darunter 862 Frauen, sind in den 34 Musikkapellen organisiert, 348 Personen sind derzeit noch in Ausbildung. Das Ranking der meistgespielten Instrumente führt die Klarinette mit 255 an. Dahinter folgen Querflöte (161) und Flügelhorn (145). Am Ende der Liste finden sich Oboe (5) und Fagott (5).