Rasche Hilfe, wenn die Seele in Not ist

Imst – „Vertraulich. Kompetent. Zeitnah. Kostenlos.“ Das ist das Motto, das die vier regionalen Psychosozialen Zentren in Tirol seit etwa einem Dreivierteljahr ausgeben. Schon in den ersten Monaten verzeichneten die Beratungsstellen in Imst, Lienz, Wörgl und Innsbruck 2200 Beratungstermine, wovon 1000 Erstgespräche waren. Allein die Oberländer Filiale mit ihren fünf Mitarbeitern unter Julia Striebel-Thurner zählte mittlerweile 135 Personen, die gut 260 Gespräche führten.

„Die Auswirkungen von Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Preissteigerungen etwa sind für uns alle spürbar“, sagt Michael Wolf, der Geschäftsführer der Psychosozialen Zentren Tirols. Corona sei so etwas wie ein Brandbeschleuniger gewesen. Bei vielen Menschen wirke sich das unmittelbar auf die psychische Gesundheit aus und kann von einer seelischen, sozialen oder finanziellen Belastung bis hin zu einer schweren psychischen Erkrankung reichen. Und „in eine psychische Ausnahmesituation zu gelangen, kann jede und jeden von uns treffen“. Wenn man einen gebrochenen Arm habe, gehe man ja auch zum Arzt. Genauso ist es bei einer psychischen oder psychosozialen Belastung, die zu einer veritablen Krise und zu einer Krankheit führen kann. „Wir wollen potenzielle Klienten erreichen“, sagt Wolf, der sich freut, dass die Beratung auch im Oberland gut angelaufen ist. Beheimatet ist diese zentrale Anlaufstelle für das Oberland und das Außerfern in der Pfarrgasse 32 in Imst. Ab März will man auch in Reutte zweimal die Woche Beratungstermine anbieten – bis dahin gilt Imst als erste Anlaufstelle.