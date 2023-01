Ukrainischer Innenminister stirbt bei Hubschrauberabsturz mit mindestens 14 Toten

Kiew – Bei einem Hubschrauberabsturz nahe Kiew ist am Mittwoch der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben gekommen. Bei dem Absturz in der Kleinstadt Browary habe es insgesamt 14 Tote gegeben, darunter ein Kind, teilten die staatlichen Rettungsdienste mit. Zuvor war von bis zu 18 Toten die Rede. Zu den Toten zählte auch Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär. Der Helikopter war bei einem Kindergarten abgestürzt, die Absturzursache ist unklar.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet den Absturz als eine "schreckliche Tragödie", die "unaussprechlichen Schmerz" auslöse. Die genaue Zahl der Opfer werde ermittelt. "Ich habe den Sicherheitsdienst der Ukraine angewiesen, in Zusammenarbeit mit der Nationalen Polizei der Ukraine und anderen autorisierten Stellen alle Umstände des Geschehens herauszufinden", erklärt Selenskyj. Den Freunden und Familien der Opfer spricht er sein Beileid aus. "In dieser Minute sind drei Kinder gestorben. Der Schmerz ist unbeschreiblich."

Regionalgouverneur Olexij Kuleba schrieb auf Telegram, zum Zeitpunkt der Tragödie hätten sich Kinder und Personal in der Kindertagesstätte befunden. Mehrere verhüllte Leichen lagen in einem Hof in der Nähe der beschädigten Kita. Trümmer lagen über einen Spielplatz verstreut. Rettungskräfte waren vor Ort. Auf Videos in Internet-Plattformen war zuvor ein brennendes Gebäude zu sehen, und man konnte Menschen schreien hören.