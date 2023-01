Novum: Innsbrucker Chirurgen führen endoskopischen Aortenklappen-Ersatz durch

Innsbruck – Als Auslassventil der linken Herzkammer wird vom Herz durch die Aortenklappe sauerstoffreiches Blut in die Aorta und damit in den ganzen Körper gepumpt. Bei einer Aortenklappen-Stenose ist diese Klappe verengt und der Blutfluss behindert. Erste Symptome sind Kurzatmigkeit und Schwindel. Zur Behandlung muss eine Klappe gegen eine neue künstliche oder biologische getauscht werden. Dabei wird das Herz angehalten, weshalb Patienten an eine Herz-/Lungenmaschine angeschlossen werden müssen.