Die Mission Titelverteidigung für Feuz und Kilde unter anderen Vorzeichen

2022 rasten die zwei Wahl-Tiroler zum Streif-Triumph, nun kommen sie mit Vorzeichen zurück, die nicht unterschiedlicher sein könnten: Aleksander Aamodt Kilde will den Sieg, Beat Feuz einen schönen Abschied.

Kitzbühel – Fünf gemeinsame Tage zu Weihnachten und Silvester mit Freundin und Ski-Star Mikaela Shiffrin – inmitten der fordernden Winter-Zeit ist es purer Luxus, dass Aleksander Aamodt Kilde vor den zwei wichtigsten Renn-Monaten der Saison Zeit für die Liebe hatte. Und Zeit zum Abschalten während des Trainings auf der Reiteralm. „Wir haben sonst wenig Momente füreinander, das war sehr schön“, denkt der 30-jährige Norweger nach Rang zwei im gestrigen Kitzbühel-Training gern zurück.





Es mag mit der Grund gewesen sein, wieso Kilde entfesselt ins neue Jahr startete. Dem neunten Platz im Adelboden-Riesentorlauf ließ der frühere Gesamtweltcupsieger in Wengen (SUI) in Super-G und Abfahrt die Saisonsiege fünf und sechs folgen. Besser hätte es kaum laufen können – oder wie es Kilde selbst sagt: „Ich war noch nie so gut in Form wie jetzt. Ich habe viel Spaß, genieße das Skifahren. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, dann gewinne ich auch Rennen.“ Insgesamt bereits 19 Weltcup-Erfolge hat er, gemeinsam mit Shiffrin (82 Siege) machte er in Wengen den „Pärchen-100er“ voll. Zählt man die Weltcup-Punkte der beiden zusammen, kommt man bereits jetzt auf 2041 Zähler. Und selbst der Schweizer Überflieger Marco Odermatt ist im Kampf um die große Kugel „nur“ noch 240 Punkte entfernt.

Der 30-jährige Norweger Aleksander Aamodt Kilde schrieb mit seinem Abfahrts-Triumph im Vorjahr Geschichte. © APA/EXPA/Groder

Kildes Form ist bestechend. Gute Voraussetzungen also, um dem Premieren-Erfolg aus dem Vorjahr auf der Kitzbüheler Streif einen weiteren oder gar zwei hinzuzufügen. Der in Innsbruck-Arzl beheimatete Wikinger wird in den beiden Abfahrten am Freitag und Samstag auch der große Gejagte sein. Eine Rolle, die Kilde bei seinem „Heim-Rennen“ gerne in Kauf nimmt, zumal mit dem Triumph im Vorjahr ein schwerer Rucksack abfiel. „Ich fühle mich heuer ganz anders, bin nicht mehr sehr nervös“, blickte Kilde über die Traverse hinweg in Richtung Hahnenkamm. „Es ist ein Unterschied, wenn du hier schon einmal gewonnen hast. Dann weißt du, dass du es wieder machen kannst. Für mich ist es der vielleicht schwierigste Hang, den wir im Weltcup haben.“

Der Streif-Triumph war ein Ritterschlag für Kilde, selbst Norwegens Ski-Legende Aksel Lund Svindal blieb ein Abfahrts-Erfolg hier verwehrt. Gut möglich, dass es nach dieser Woche mehr als nur eine Gams im TrophäenSchrank gibt. Und Norwegens Erfolgswinter weitergeht.

Feuz ruht in sich

Beat Feuz scheint in sich zu ruhen. Dabei beginnt seine Ski-Pension erst am Samstag – dann, wenn der Olympiasieger von Peking 2022, Weltmeister von St. Moritz 2017 und Gewinner von vier Kristallkugeln nach der zweiten Kitzbühel-Abfahrt seine Rennlatten für immer ins Kellereck stellen wird. „Bis jetzt sehe ich das locker“, versichert einer, der Teil eins seiner Verabschiedung zuletzt in seiner Schweizer Heimat mit Bravour gemeistert hat. Auch sportlich betrachtet, wie die Ränge sieben (Super-G) und fünf (Abfahrt) unterstrichen. „Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich konnte alles genießen, alles aufsaugen, es war perfekt.“

Feuz siegte 2022 vor Landsmann Marco Odermatt (l.) und (r.) Daniel Hemetsberger. © gepa

Ob es am Samstag auch so sein werde? „Ich kann’s nicht sagen.“ Fest steht, dass seine Tiroler Freundin Kathrin (Triendl, Anm.) und die beiden Kinder Clea (4) und Luisa (seit gestern 1) da sein werden. Wie zuletzt auch am Lauberhorn in Wengen.

Auf die Frage, warum den Weltmeister von 2017 nicht noch ein Antreten bei der in knapp drei Wochen beginnenden WM in Meribel/Courchevel reizt, antwortet der 35-Jährige pragmatisch. „Gereizt ist vielleicht das falsche Wort. Bei einer WM geht es um die Top 3. Ich war in Wengen Siebenter und Fünfter, das waren schöne Resultate und ein jeder hat sich mitgefreut. Bei einer WM wäre das anders, da zählen nur Medaillen. Und dafür sehe ich mich nicht mehr in der Lage.“ Die Gründe dafür seien vielfältig. „Der Körper, der Kopf, ein Spiel von allem zusammen. Man wird nicht jünger, die Wehwehchen rundherum werden nicht weniger. Ich habe zu Hause eine super Familie, habe zwei kleine Töchter, eine super Freundin. Es ist einfach Zeit.“

Jetzt 3 x 1 Gasser Tourenrodel gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Probleme, die Spannung aufrechtzuerhalten, habe er keine. „Von der Herangehensweise macht es keinen entscheidenden Unterschied, ob ich es jetzt oder nach Saisonende lasse. So oder so werden es meine letzten Kitzbühel-Fahrten sein.“

Dass der Abfahrtskönig aus dem Emmental mit zwei Erfolgen sogar zu Rekordsieger Didier Cuche aufschließen könnte, verweist er ins Reich der Theorie. „Ich bin mit meinen drei Siegen sehr glücklich. Vor zwei Jahren hatte ich noch keinen. Viele haben mich damals gefragt, ob ich noch einen Kitzbühel-Sieg schaffe. Zuvor war ich ja schon viermal Zweiter. Also, ich kann tadellos in den Ruhestand gehen.“ Keine Frage: Dieser Mann ruht in sich.