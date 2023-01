Fasnacht und Streiflichter: „Tirol Live“ um 18 Uhr auf TT.com

Die heiße Phase der Kitzbühel-Woche beginnt und Harti Weirather , der Vermarkter der Rennen, ist heute ab 18 Uhr bei Tirol Live zu Gast. Der einstige Abfahrtsweltmeister kennt nicht nur die Streif wie seine Westentasche, sondern auch das Party- und Societyleben abseits der Piste. In einem seiner wenigen Interviews gibt Weirather einen Einblick in die Kitz-Welt.

Auf eine heiße Phase steuern auch die Fasnachten im Land zu. In den kommenden Tagen und Wochen geht es in den Hochburgen dementsprechend hoch her. Ludwig Gruber vom Fasnachtskomitee in Nassereith berichtet über die Vorbereitungen im Ort und die vielen ehrenamtlichen Stunden, die gerade von den Organisatoren in den Tiroler Orten aufgewendet werden.