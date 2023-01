Sion – ein E-Auto, das sich selbst lädt

Mobil mit der Kraft der Sonne – das Münchner Unternehmen Sono Motors tourt mit seinem Solar-Elektroauto Sion durch Europa und legt in Innsbruck einen Stopp ein.

Elektoroautos sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Ebenso gibt es inzwischen auch überall in Österreich Ladesäulen – auf Parkplätzen, an Raststätten oder an öffentlichen Gebäuden. Doch

E-Autos, die sich mit der Kraft der Sonne wieder selbst aufladen, das ist schon etwas ungewöhnlich. Doch genau das, ist es, was den Sion von Sono Motors ausmacht. Ein Auto, in dessen gesamte Karosserie Solarzellen integriert sind und das sich damit gratis und emissionsfrei wieder aufladen kann.

Bis zu 35 Kilometer Reichweite pro Tag sollen so unter optimalen Bedingungen im Sommer generiert werden – mehr als durchschnittliche Pendler:innen in Österreich pro Tag zurücklegen. Dazu kommt eine 54 kWh-Batterie mit 305 km Reichweite, die wie bei anderen E-Autos auch, über die Steckdose oder an einer normalen Ladesäule geladen werden kann.

Ein Solarauto für alle

Bei Solarautos denkt man üblicherweise als Erstes an unkonventionell geformte Fahrzeuge, die für wissenschaftliche Zwecke entwickelt werden. Doch das Münchner Unternehmen, das hinter dem Sion steckt, verfolgt einen komplett anderen Ansatz. Alltagstauglich soll’s sein, mit Platz für die ganze Familie, einem großen Kofferraum und modernem Infotainment-System.

Dazu kommt eine weitere Funktion, die bei anderen E-Autos eher selten sind: die Möglichkeit, Energie wieder abzugeben. Damit kann der Sion auch andere Fahrzeuge laden, elektrische Geräte mit Strom versorgen, oder, in Verbindung mit einer Wallbox, als Heimspeicher fürs Eigenheim genutzt werden.

Solar-Mobilität – das nächste große Ding?

Ein ganzheitliches Konzept, das man besser versteht, wenn man sich die Vision des Unternehmens anschaut. Sono Motors möchte nicht weniger, als die „globale Mobilität grundlegend revolutionieren.“ „Solar on every vehicle“, also, „Solar auf jedem Fahrzeug“ ist die Botschaft, mit der die Münchner 2021 an die Börse in den USA gingen.

Über 21.000 angezahlte Reservierungen für den Sion hat das Unternehmen bereits eingesammelt. Um die Finanzierung der Serienproduktion 2024 zu sichern, startete Sono Motors im Dezember 2022 eine Kampagne, bei der bis Mitte Januar rund 40.000.000 Euro an Zahlungszusagen zusammengekommen sind und in dessen Rahmen die Münchner jetzt durch Europa touren.

WEITERE INFOS unter www.sonomotors.com