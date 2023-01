Dauerfrost und Wolken in Tirol: Kitz-Wochenende ohne Kaiserwetter, aber winterlich

Winterlich-kalt werden die nächsten Tage in Tirol. Meist halten sich dichte Wolken am Himmel, aus denen es jedoch weiterhin nur wenig schneit.

Innsbruck/Kitzbühel – „Der Winter hat uns wieder" – und bleibt wohl bis in die neue Woche hinein: Die nächsten Tage bringen in Tirol viele Wolken und vor allem frostige Temperaturen, meint Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Auch Schneeflocken fallen, allerdings weiterhin in sehr überschaubaren Mengen. Kitzbühel ist immerhin bereits in einige Zentimeter Weiß gehüllt – eine Aussicht, die vor dem Hahnenkammrennen für Optimismus sorgt.





(Dauer-)Frost und dichte Wolken, aber wenig Schnee

Grund für die frostigen Temperaturen ist ein Tiefdruckgebiet, angefüllt mit kalter Luft, so der Meteorologe. Am Mittwoch strömt diese noch aus südlicher Richtung ins Land, somit fällt in Osttirol ein wenig Schnee. In ganz Tirol kommt das Thermometer höchstens knapp über den Gefrierpunkt hinaus, abgesehen von einzelnen Sonnenfenstern ist es bewölkt.

Noch frostiger, „mit vielen, vielen Wolken und kaum Sonne" geht es laut Prugger durch den Donnerstag. „Hier und da fallen ein paar Schneeflocken, die kann man aber fast zählen." In weiten Teilen Tirols dürfte es ein Eistag werden – die Temperaturen bleiben durchgehend unter dem Gefrierpunkt.

📽️ Video | Wetteraussichten für ganz Österreich:

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

In Richtung Wochenende bildet sich dann über Italien ein eigenständiges Tief, an deren Rand wir liegen. Es bleibt somit unbeständig, wobei Kälte und Wolkenfelder nun aus nord-östlicher Richtung kommen. An Freitag und Samstag ist es darum besonders in Nordtirol trüb und (dauer)frostig bei teils zweistelligen Minusgraden. In den Nordstaulagen sind leichte Schneeschauer zu erwarten, am ehesten auflockern kann es dagegen in Osttirol.

Unverändert frostig endet das Wochenende – und beginnt die neue Woche: Die besten Aussichten gibt es am Sonntag auf der Alpensüdseite, in Nordtirol stauen sich erneut dichte Wolken. „Von Nordosten her könnte dann ein bisschen mehr Schnee dabei sein", meint Prugger. Wirklich großzügig wird Frau Holle aber weiterhin nicht. Am Montag geht es dank anhaltendem Italientief erstmal in der gleichen Tonart weiter, erst Richtung Wochenmitte könnte der Hochdruckeinfluss zunehmen.

📸 So schön ist der Winter in Tirol: Wir suchen die besten Leserfotos

Kein Kaiserwetter, aber gute Aussichten für Kitz-Wochenende

Für die Wetter-Prognosen am Hahnenkamm-Wochenende ist die GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) zuständig. Zu diesem Zweck wurden bereits im Herbst drei zusätzliche Wetterstationen entlang der Streif installiert – an der Mausefalle, beim Seidlalm-Sprung und an der Hausbergkante.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Die Aussichten sind gut, aber „keine gmahte Wiesn", so Meteorologin Susanne Lentner: In der Nacht auf Mittwoch habe es im oberen Abschnitt der Streif rund zehn Zentimeter geschneit, in Kitzbühel fünf. Bis Sonntag bleibt es unbeständig mit vielen Wolken, die vereinzelt die Sicht trüben könnten. Außerdem fällt zeitweise Schnee, zwischendurch blinzeln vielleicht ein paar Sonnenstrahlen durch.

Jetzt 3 x 1 Gasser Tourenrodel gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

„Große Neuschneemengen sind nicht zu erwarten", meint Lentner. Kalt dürfte es allerdings am gesamten Rennwochenende bleiben: „Im Zielraum hat es Freitag, Samstag und Sonntag in der Früh etwa minus 7 Grad, am Nachmittag minus 2 Grad. Beim Start der Abfahrt, in rund 1660 Meter Seehöhe, hat es um die minus 12 Grad.“