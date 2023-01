„Schlimmer als Kindergarten": ÖVP lässt Sitzung zu U-Ausschuss platzen

Die ÖVP habe kurzfristig die anderen Fraktionen darüber informiert, dass sie nicht an der Sitzung teilnehmen werde. Damit könnte eine mögliche Sonderpräsidiale das letzte Mittel sein, einen Arbeitsplan festzulegen.

Die ÖVP habe „um fünf vor zwölf" die anderen Fraktionen darüber informiert, dass sie nicht an der Sitzung teilnehmen werde, sagte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer am Mittwoch vor Journalisten. Dadurch konnte die geplante Sitzung nicht stattfinden und weitere Beweisanträge der Grünen und der SPÖ nicht eingebracht werden. „Die ÖVP torpediert diesen Ausschuss seit Tag 1. So weit, dass wohl keine Befragungen mehr möglich sind", sagte Krainer. Da die Frist von zwei Wochen bis Ende Jänner nicht mehr eingehalten werden kann, seien rechtmäßige Ladungen nicht mehr möglich.