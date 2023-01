Nach Korruptionsskandal: Sozialdemokrat Angel neuer EU-Parlamentsvize

Straßburg – Der Luxemburger Sozialdemokrat Marc Angel ist infolge des EU-Korruptionsskandals zum neuen Vizepräsidenten des Europaparlaments gewählt worden. Er setzte sich am Mittwoch im zweiten Wahlgang mit 307 Stimmen durch. Im ersten Wahlgang hatte Angel die notwendige absolute Mehrheit noch verfehlt. Er folgt auf die in den Skandal verwickelte Griechin Eva Kaili.

Der 59-jährige Angel absolvierte in Wien ein Studium als Übersetzer für Englisch, Französisch und Deutsch und ein Aufbaustudium der Tourismuswirtschaft. Später arbeitete er als Lehrer an einer Schule für Hotel- und Tourismusmanagement in Luxemburg, ehe er in die Politik wechselte und im Luxemburger Stadtrat und im Parlament des Großfürstentums tätig war. Im Mai 2019 wurde er ins Europaparlament gewählt, wo er Mitglied mehrerer Ausschüsse und Vize-Vorsitzender im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ist.