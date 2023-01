Rucksack sorgte für Sprengstoff-Alarm am Innsbrucker Hauptbahnhof

Innsbruck – Ein Rucksack hat am Mittwoch am Innsbrucker Hauptbahnhof Sprengstoff-Alarm ausgelöst. Eine offenbar sehr nervös und verwirrt wirkende Person hatte ihn gegen 13.40 Uhr in der Bahnhofshalle abgestellt und sich daraufhin entfernt, berichtet die Polizei am Abend. Ein Zeuge meldete den Vorfall bei der Polizeiinspektion, worauf der Bereich der Bahnhofshalle und der Vorplatz umgehend abgesperrt wurden.