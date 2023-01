Laura Cox rockt sich aus dem Schlafzimmer auf die Bühne

Laura Cox hat sich über viele Jahre mit online veröffentlichten Videos einen Namen gemacht: Die Französin mit englischem Vater nahm in ihrem Schlafzimmer Coverversionen von Rocksongs und Gitarrensoli auf. Mittlerweile schreibt sie eigene Songs, für ihre drittes Album "Head Above Water" galt die Devise: "keine Einflüsse, einen eigenen Sound finden", wie die 32-Jährige im Gespräch mit der APA sagte. "Ich würde meinen Stil Southern-Hard-Blues nennen."

Klassischen, traditionellen Blues habe sie nie gehört, daher spiele sie auch keinen reinen Blues, sagte Cox. "Part French, Part English, 100% Rock'n'Roll", verkündet ein Sticker auf dem Album. "Ich bin Französin", beteuerte die Musikerin. "Der Spruch ist gut, aber eben Marketing. Ich bin in Paris geboren, habe Englisch erst in der Schule gelernt. Ich bin mit Sicherheit viel mehr Französin als Engländerin."

Während der Lockdowns ist Cox nach Portugal geflüchtet und hat dort gearbeitet. "Es hat gut getan, Zeit in der Natur und am Meer zu verbringen. Für mich war das die perfekte Atmosphäre, um Song zu schreiben", erzählte sie per Zoom. Früher fuhr Cox übrigens mit ihrem Vater oft in den Urlaub nach Österreich, "im Sommer nach Lech". Konzerte hat sie in der Alpenrepublik dagegen noch keine gespielt, das würde sie "wirklich sehr gerne nachholen".