Bertrand Mandicos „After Blue“: Verführung im dreckigen Paradies

Schöne neue Welt ohne Heilsversprechen: In Bertrand Mandicos „After Blue“ jagen Mutter und Tochter eine Mörderin.

Innsbruck – Der französische Filmemacher Bertrand Mandico sucht sich gerne ferne Welten für seine unheimlichen, sinnlichen Visionen. Diesmal hat es ihn auf den Planeten „After Blue“ verschlagen, der seinem neuen Film auch den internationalen Titel gibt. Eine Welt, auf der sich einige Flüchtlinge von der sterbenden Erde gerettet haben. Es sind nur Frauen, die Männer haben nicht überlebt. Der französische Originaltitel deutet an, dass auch die schöne neue Welt kein Heilsversprechen hält: „Paradis sale“, dreckiges Paradies.

📽️ Trailer | After Blue

Hier schickt Mandico das junge Mädchen Roxy (Paula-Luna Breitenfelder) auf eine Mission. Sie gräbt am Strand eine mysteriöse Frau aus dem Sand, die Roxy mit einer märchenhaften Wunscherfüllung verführt. Diese Kate Bush – eine Kurzform von Katajena Bushovskaya und keinesfalls zu verwechseln mit der gleichnamigen Popsängerin – ist eine gefährliche Mörderin. Zusammen mit ihrer ängstlichen Mutter Zora (Elina Löwensohn) muss Roxy ausziehen, um ihren Fehler wiedergutzumachen und Kate Bush zur Strecke zu bringen.

Wie in einer weiblichen Variante von Alejandro Jodorowskys „El Topo“ oder einer erwachsenen „Unendlichen Geschichte“ reiten Mutter und Tochter mit einem weißen Pferd durch karge Landschaft. Sie begegnen einer Künstlerin der „zweiten Avant-Garde“ mit ihrem blinden männlichen Androiden-Model. Überhaupt: Überall drohen Verführung und Verfall. Mandicos Idee von Sinnlichkeit ist ebenso sexuell-erfüllend wie bedrohlich.

„After Blue“ überzeugt vor allem durch das im doppelten Sinne fantastische Design. Mit einfachsten Mitteln kreiert, ist ihm ein dunkel-rosaroter Retrofuturismus mit 70er-Jahre-Anklängen und schleimig-dreckigen Horror-Texturen gelungen – so mancher hochbudgetierte Blockbuster könnte sich bei dieser großteils analogen Arbeitsweise Inspiration holen.

After Blue. Ab Freitag in den Kinos. In Innsbruck: Cinematograph.