WK-Neujahrsempfang in Reutte zwischen Ernst und Flapsigkeit

So viel zu den in Witzchen verpackten Weltanschauungen. Natürlich waren die Ansprachen mit ernsten Beiträgen, Ausblicken und Wünschen an die Politik versehen. Christian Strigl brachte das von der Wirtschaft gewünschte Lehrlings- und Schülerheim in Reutte aufs Tapet. Eine Analyse des bestehenden Bildungsangebotes sei notwendig. Mit der Vernetzung aller handelnden Akteure im Bezirk und klarem Fokus auf die regionale Wirtschaftsstruktur will die WK Reutte das Außerfern zu einer Modellregion ausbauen. Gefordert wurde auch eine zweite Stromleitung aus dem Inntal, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Eine weitere Studie soll das mögliche Potenzial der Wasserkraft aufzeigen. Schließlich seien nur drei Prozent im Außerfern genutzt. Strigl wusste, dass das Außerfern bei der Pkw-Nutzung unter den Top 10 in Österreich liegt. „Verkehr muss neu gedacht werden.“ Bei einer Bestandsaufnahme sollten alle „Öffentlichen“ vom Post- bis zum Skibus im Paket betrachtet und das Angebot attraktiver werden. Es müsse gelingen, mit der Außerfernbahn in zwei Stunden von Reutte nach Innsbruck zu kommen, betonte Bezirksobmann Strigl.