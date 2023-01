Ehrenamtliche Klima- und Energiecoaches geben Spartipps im Bezirk Schwaz

Schwaz – Hier ein Tipp, um Kosten im Haushalt zu sparen, da eine Idee für mehr Energieeffizienz und obendrauf noch die Umwelt schützen – all das machen im Bezirk Schwaz nun auch so genannte Klima- und Energiecoaches möglich. Sie sind freiwillige Helfer, die sich speziell haben ausbilden lassen, um Mietern zu zeigen, wie sie ihr Haushaltsbudget aufbessern und zugleich etwas fürs Klima tun können.

Umweltstadträtin Viktoria Gruber freute sich über die Info-Veranstaltung in Schwaz: „Die zahlreichen Tipps der Energie- und Klimacoaches schaffen Bewusstsein zu unterschiedlichen Themen, die wichtig sind für den Klimaschutz. Wenn Menschen nach einer Beratung Energie sparen, so schützt das nicht nur die Umwelt und das Klima, sondern hilft in Zeiten der Teuerung auch beim Sparen.“ Kaya Kayahan, Projektkoordinator für das Tiroler Unterland, berichtet darüber, wie die Beratungen inhaltlich aufgebaut sind: „Die Hauptthemen in den Beratungen beziehen sich auf die Themen Lüften, Heizen, Mülltrennung, Wasserverbrauch und Mobilität, aber auch regionale Lebensmittel sind ein wichtiger Punkt.“