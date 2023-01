WM-Gold in St. Anton ist ein Ticket für Kitz

Erste Entscheidung bei der Junioren-WM in St. Anton: Neben Edelmetall wartet heute (10.30 Uhr) eine Einladung zur Siegerehrung in Kitzbühel.

Innsbruck – Es gibt wohl bessere Termine in Tirol, als ausgerechnet während der Kitzbühel-Woche mit der Alpinen Junioren-Ski-WM zu starten. „Das war uns klar, ist aber aus unserer Sicht kein Nachteil“, sagt der St. Antoner OK-Chef Peter Mall. Zum einen ließe sich jetzt die Infrastruktur direkt nach dem Damen-Weltcup weiter nützen und eine Junioren-WM sei ohnehin kein Medienspektakel. Zum anderen könne man sogar davon profitieren, weil man in der Berichterstattung zu Kitzbühel vorkomme. Und auf die Jungsportler wartet deshalb auch eine besondere Ehre. Mall: „Es ist geplant, dass die beiden Weltmeister bei der Siegerehrung in Kitzbühel dabei sein dürfen.“





So jagen heute sieben Österreicher – drei Mädchen, vier Burschen – nicht nur WM-Gold, sondern auch ein mögliches Ticket für Kitzbühel. „Das ist eine coole Sache, auch unsere Vorbilder so nahe zu sehen“, sagt Luis Tritscher. In der Gamsstadt abzufahren ist ein Karriereziel des 20-jährigen Steirers: „Dort dabei zu sein, ist ein großer Traum, auch bei der Siegerehrung. Da sind so viele Fans, das vergisst man sein Leben lang nicht mehr.“

Noch wartet aber die WM-Abfahrt in St. Anton. Bei den Trainings empfahl sich Luis Vogt (GER) als jeweils Schnellster, Österreichs Beste waren Lukas Broschek (Sbg., 4.) und Vincent Wieser (Stmk.; 2. am Dienstag), wie der „große“ Kriechmayr auch „Vinz“ genannt. Ein Vorzeichen? „Schauen wir, dass wir cool bleiben und zeigen, was wir können. Dann sind sehr wohl Medaillen drinnen“, gab ÖSV-Nachwuchschef Jürgen Kriechbaum vorsichtig vor.

Bei den Mädchen sind nach Ausfällen der Favoritinnen Victoria Olivier und Amanda Salzgeber drei statt vier möglicher ÖSV-Damen am Start – darunter Magdalena Ranalter, heute die einzige Starterin aus Tirol. Nach den Trainings hat die Neustifterin eine klare Devise für die WM: „Vollgas.“ Ab 10.20 bzw. 11.20 Uhr wird auf ORF Sport+ live übertragen – erstmals von einer Junioren-WM.