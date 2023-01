U-Ausschuss zu den ÖVP-Korruptionsaffären: Lasst die Leute endlich reinschauen!

Von Beginn an opponierten die Türkisen gegen die Aufklärung unlauterer Machenschaften in ihrem Umfeld, etwa mit zeitraubenden Geschäftsordnungsdebatten. Mit dementsprechender Empörung der Konkurrenten. Das Finale ist so unwürdig wie das Geschehen davor. Einmal mehr wurde der Eindruck vermittelt, dass es zuvorderst um Parteiinteressen geht. Einmal mehr wurde dieses wichtige parlamentarische Gremium entehrt. Wolfgang Sobotka tat nichts dagegen; just der Nationalratspräsident verstärkte mit seiner Art der Vorsitzführung das schlechte Ausschuss-Image.